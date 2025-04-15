Продукция без документов не смогла попасть в Казахстан.

С начала 2025 года Управлением Россельхознадзора по Омской области зафиксировано 38 эпизодов выявления и пресечения попыток незаконного вывоза подкарантинной продукции в Республику Казахстан. Общая масса задержанной продукции превысила 262 тонны.

Особое внимание привлекает последний случай, произошедший 14 апреля на контрольно-пропускном пункте «Исилькульский». Сотрудники Россельхознадзора остановили грузовой автомобиль, направлявшийся в Казахстан. Водитель предъявил сопровождающую документацию, однако при тщательном осмотре выяснилось серьезное нарушение: регистрационный номер транспортного средства не совпадал с номером, указанным в фитосанитарном сертификате.

Груз состоял из 660 саженцев роз, клубней и корневищ различных цветов. Вся продукция относилась к категории повышенного фитосанитарного риска и должна строго соответствовать международным стандартам транспортировки.

В ведомстве уточнили, что несоответствие номеров транспортных средств документам влечет запрет на вывоз подкарантинной продукции. Такие нарушения создают угрозу распространения карантинных заболеваний и вредителей растений.

Автомобиль с продукцией был отправлен обратно на российскую территорию для устранения недостатков. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»).