Перед матчем ожидается выступление мастера спорта России, бронзового призера финала Кубка России по фигурному катанию Матвея Ветлугина.

Как сообщила пресс-служба «Авангарда», билетов на предстоящую схватку омичей и «Локомотива» не осталось. Третья игра в серии пройдет сегодня, 15 апреля, в 19:30 на «G-Drive арене». Перед матчем выступит мастер спорта России, бронзовый призер финала Кубка России по фигурному катанию Матвей Ветлугин.

Напоминаем, что счет в серии плей-офф 1:1. В первой игре «ястребы» победили «Локомотив» со счетом 4:1, однако в следующей игре ярославцы обыграли омскую команду с зеркальным счетом – 1:4.

Также стало известно, что в этой игре на лед выйдет травмированный в прошлой схватке нападающий Майкл Маклауд.