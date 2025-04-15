Маклауд останется в составе, а билеты почти распроданы.

Сегодня, 15 апреля, в Омске состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». В первом матче, который прошел ранее, «ястребы» одержали победу со счетом 4:1. Однако во втором матче «Локомотив» сумел отыграться и одержал победу с таким же результатом – 4:1. Таким образом, в серии теперь ничья – 1:1.

На данный момент билеты на этот матч еще можно приобрести, но их осталось очень мало. Это свидетельствует о высоком интересе болельщиков к предстоящей игре.

Напомним, что в составе омского «Авангарда» все-таки выйдет Майкл Маклауд, так как его отъезд на родину отложился.