Осужденный ИК-9 и его невеста вступили в брак прямо в стенах учреждения.

В омской исправительной колонии № 9 произошла церемония бракосочетания. Находящийся в стенах учреждения осужденный и его невеста Елена были расписаны по всем правилам загса в присутствии администрации колонии.

– Несмотря на мою непростую ситуацию, Елена всегда была рядом и помогала преодолевать трудности. Это и привело меня к тому, чтобы сделать ей предложение руки и сердца, – отметил осужденный.

Влюбленные договорились вместе преодолевать жизненные трудности и, как полагается в таких случаях, произнесли клятвы любви и верности. Также осужденный и его невеста обменялись кольцами и получили первый семейный документ – свидетельство о регистрации брака.

Каждый год в колонии проводят несколько церемоний бракосочетания, в УФСИН считают, что создание семьи положительно влияет на осужденных. Это и способствует укреплению социальных связей и успешной адаптации к жизни после освобождения.