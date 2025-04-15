Сертификаты оформляются онлайн через портал «Госуслуги».
Отделение Социального фонда России в Омской области подвело итоги пяти лет работы по автоматизированному оформлению сертификатов на материнский капитал. Благодаря этому механизму, введенному в апреле 2020 года, уже 47 680 семей региона смогли оформить документы без личного визита в фонд.
Процесс автоматического оформления основан на обмене данными с органами ЗАГСа о регистрации новорожденных. Родители получают соответствующее уведомление через личные кабинеты на портале «Госуслуги». Через тот же ресурс родители могут подать заявление на использование средств маткапитала, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, финансирование образования детей, социальные выплаты либо приобретение технических средств реабилитации для детей-инвалидов.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2024 года маткапитал проиндексировали на 7,4 %. Теперь семьям государство выплачивает 630,4 тыс. рублей на первенца и 833 тыс. рублей – на второго ребенка.