Увидеть экзотических для Сибири пушистых животных омичи смогут уже в мае.

На территорию будущего парка альпак «Пача Мама», расположенного на «Зеленом острове», привезли первых обитателей. Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», экзотические для Сибири животные успешно пережили переезд и теперь находятся на этапе адаптации к новым условиям.

Представители парка отмечают, что путь прошел благополучно даже для семей с маленькими детенышами. Альпаки быстро освоились и проявляют интерес к местной растительности, активно поедая кустарники.

Как сообщалось ранее, открытие парка запланировано на первую половину мая. Гостям представится возможность увидеть очаровательных питомцев в специально оборудованной среде обитания, состоящей из шести просторных вольеров. Помимо самих альпак, посетителей ждут более привычные для сибиряков кролики и козы.