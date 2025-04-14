Сезон встреч со змеями открыт раньше, чем обычно.

Жители Омской области стали чаще встречаться со змеями. Про одну такую особь на правом берегу около Самсоновского моста в Тарском районе рассказали очевидцы в паблике Тара Sibir.ygolok.

– Все хотят тепла, и змеи тоже любят по утрам погреться на солнышке, – уточнил автор поста.

На территории Омской области обитают два вида этого пресмыкающегося: обыкновенные гадюки и ужи. Их легко отличить друг от друга по внешним признакам. Ужи имеют на задней части головы с двух сторон желтые пятна. Гадюки могут иметь разный окрас, причем диапазон его велик: от серого до синеватого и даже красноватого. На спине у них широкая черная зигзагообразная полоса. Она ядовита, а уж – безобиден, но все же лучше избегать и ту, и другого.

При встрече с гадюками советуют не делать резких движений в ее сторону и постараться медленно отступить назад. Во время прогулок по лесным дорогам или тропам надо быть внимательными, смотреть под ноги.