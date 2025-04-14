Метеозависимые почувствуют природное явление вечером в среду.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в среду, 16 апреля, в Омске ожидается магнитная буря. Ее вероятность составляет 70 %.

В 18:00 возбуждение магнитосферы достигнет уровня G2 (средняя буря). К 21:00 она немного ослабеет, но до 00:00 все еще будет превышать уровень G1.

Отметим, что по прогнозу магнитная буря ожидается в Омске и 17 апреля. Она будет слабее.

Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут беспокоить головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.