На этой площадке создается военно-патриотический парк «Патриот».

В омский парк Победы начали завозить военную технику. В рамках создания военно-патриотического парка «Патриот» там установят несколько десятков танков и других списанных военных машин.

Напомним, сейчас в парке ведутся масштабные ремонтные работы. Подрядчик уже проложил 3,5 км кабеля для освещения и видеонаблюдения, установил больше половины из 150 металлических опор, продолжает облицовку гранитом.

– Ремонт парка ведется хорошими темпами, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В парке Победы также обновляют монументы, скульптуры и символ памяти – Вечный огонь. Продолжаются работы по установке интерактивной Стены памяти, флагштоков и информационных стендов.