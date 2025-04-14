Парламентарий предложил освободить время для того, чтобы водить детей на кружки.

Депутат Государственной думы РФ от Омской области Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин на час. Он считает, что высвободившееся время она потратит на семью или на личные дела. О своей инициативе он рассказал ТАСС.

Депутат отметил, что благотворно скажется высвободившееся время на детей. Водить по кружкам и секциям современные мамы не успевают, а так у них будет эта возможность.

– Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет, – пояснил депутат.

Впрочем, бездетные женщины тоже могут работать на час меньше, это время они могут потратить на себя, например, собраться на работу без спешки.

– Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? – отметил депутат.

Добавим, Игорь Антропенко считает, что зарплату при этом нужно сохранить.