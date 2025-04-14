Омск-Информ
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·Политика

Парламентарий предложил освободить время для того, чтобы водить детей на кружки.

Депутат Государственной думы РФ от Омской области Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин на час. Он считает, что высвободившееся время она потратит на семью или на личные дела. О своей инициативе он рассказал ТАСС.

Депутат отметил, что благотворно скажется высвободившееся время на детей. Водить по кружкам и секциям современные мамы не успевают, а так у них будет эта возможность.

– Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет, – пояснил депутат.

Впрочем, бездетные женщины тоже могут работать на час меньше, это время они могут потратить на себя, например, собраться на работу без спешки.

– Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? – отметил депутат.

Добавим, Игорь Антропенко считает, что зарплату при этом нужно сохранить.

·Политика

Парламентарий предложил освободить время для того, чтобы водить детей на кружки.

Депутат Государственной думы РФ от Омской области Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин на час. Он считает, что высвободившееся время она потратит на семью или на личные дела. О своей инициативе он рассказал ТАСС.

Депутат отметил, что благотворно скажется высвободившееся время на детей. Водить по кружкам и секциям современные мамы не успевают, а так у них будет эта возможность.

– Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет, – пояснил депутат.

Впрочем, бездетные женщины тоже могут работать на час меньше, это время они могут потратить на себя, например, собраться на работу без спешки.

– Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? – отметил депутат.

Добавим, Игорь Антропенко считает, что зарплату при этом нужно сохранить.