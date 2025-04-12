Омск-Информ
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·Общество

Омичи вышли на улицу, чтобы убрать территорию возле своих домов. 

Сегодня, 12 апреля, в Омске проходит общегородской субботник. О его старте в своем телеграм-канале объявил мэр Сергей Шелест

По словам градоначальника, по завершении уборки мешки с мусором будут оперативно вывезены. Соответствующая задача уже поставлена главам округов и УДХБ города.  

Ранее сообщалось, что волонтеры провели субботник в парке «Птичья гавань». 

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·Общество

Омичи вышли на улицу, чтобы убрать территорию возле своих домов. 

Сегодня, 12 апреля, в Омске проходит общегородской субботник. О его старте в своем телеграм-канале объявил мэр Сергей Шелест

По словам градоначальника, по завершении уборки мешки с мусором будут оперативно вывезены. Соответствующая задача уже поставлена главам округов и УДХБ города.  

Ранее сообщалось, что волонтеры провели субботник в парке «Птичья гавань». 

1391