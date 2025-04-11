В парке убрали ветки, сухие листья и мусор.

В Омске провели субботник в природном парке «Птичья гавань». Его организовало региональное минприроды. В числе волонтеров были и сотрудники омского завода «Газпромнефть-СМ».

– Для компании начинать весну с таких больших экологических акций – уже традиция, – сказал генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – В каждом городе, где живут и работают сотрудники компании, мы стараемся внести свой вклад в благоустройство, чистоту и комфорт значимых территорий. Ощущая себя неотъемлемой частью общей экокультуры, мы разделяем и ответственность за ее качество. Быть неравнодушными к пространству, где находится твой дом, для нас – один из базовых принципов.

Работа проходила вдоль ручья, где любят гулять омичи. Там убрали мусор, сухие ветки и листья. Также волонтеры очистили береговую линию и тропинки.

– Мы активно работаем над развитием природного парка «Птичья гавань» как центра притяжения омичей и гостей нашего города, – объяснила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина. – Сегодня совместно с заводом провели субботник на территории парка. Отмечу, что компания регулярно реализует в «Птичьей гавани» различные экологические, образовательные и даже творческие проекты, главная цель которых – раскрыть особенности территории, показать, что это не только научный центр изучения орнитофауны, но и уникальный уголок живой природы на карте Омской области.

После субботника территория около ручья преобразилась. Парк начал выглядеть комфортнее и вызывать желание в него возвращаться.