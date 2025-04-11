Единовременная выплата предоставляется студентам, у которых родился ребенок.
С 1 января 2025 года студенты Омской области, ставшие родителями, получили право на единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Как сообщает портал «Город55», по данным регионального министерства труда, на сегодняшний день эту меру поддержки получили лишь три семьи. Первой из них стала семья Игнатовых, где родилась дочь. Отец ребенка обучается в автобронетанковом инженерном институте, а мать училась в аграрном университете до ухода в академический отпуск.
Информация о наличии других заявителей на получение данной выплаты в министерстве не предоставлена.
Условия для получения пособия включают очное обучение родителей в учебных заведениях Омской области, наличие гражданства РФ и регистрацию на территории региона, а также совместное проживание ребенка с родителями. Важно отметить, что беременные и родившие школьницы не имеют права на такую выплату.
Ранее представители Минтруда заявили, что расширение мер поддержки не планируется, и напомнили о существующих формах помощи для родителей. Депутат Государственной думы Олег Смолин выразил свое недовольство выплатами для беременных школьниц в других регионах страны.