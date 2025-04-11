Пассажирские рейсы начнут курсировать по трем направлениям.
В правительстве Омской области сообщили, что подготовительные работы к началу навигационного сезона 2025 года подходят к концу. Суда проходят покраску и обновление интерьеров, а также ведется закупка необходимого навигационного оборудования.
Планируется возобновление пассажирских перевозок по трем основным маршрутам:
- Маршрут Центр – Зеленый Берег. Перевозки будут осуществляться на теплоходе «Москва-126» начиная с 7 мая. Рейсы запланированы на среды, пятницы и воскресенья. Отправления от причала «Центр» в 08:10 и 15:00, обратно от «Зеленого Берега» в 11:10 и 18:00.
- Маршрут Омск – Большеречье. Этот маршрут обслуживает теплоход «Заря-353». Первые рейсы стартуют 6 мая. Из Омска отправления будут происходить по вторникам и субботам в 07:50, а из Большеречья по средам и субботам в 08:00.
- Маршрут Большая Тебендя (Паново) – Кайсы. Регулярные рейсы между этими пунктами начнутся с 6 мая и продолжатся до 24 октября 2025 года. Пассажиров будут перевозить катера «Строительный № 356» и «Строительный № 360».
Эти маршруты станут важной частью транспортной инфраструктуры региона, обеспечивая удобное сообщение между населенными пунктами вдоль рек.