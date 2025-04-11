Не забудьте взять зонт, когда пойдете на работу.

Обь-Иртышское УГМС сообщает, что на территории Омской области в период с 11 по 13 апреля 2025 года ожидаются неблагоприятные явления погоды, при этом омичей предупреждают о дожде, грозах и сильном ветре.

11 апреля кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах порывы ветра 15–20 м/с. Температура днем будет до +27 °C, по северо-западу до +17 °C.

12 апреля по северной половине небольшие, местами умеренные дожди, по северо-западу с мокрым снегом, в отдельных районах порывы ветра 15–20 м/с. Температура воздуха прогреется до +27 °C.

13 апреля ночью в отдельных районах порывы ветра 15–18 м/с. Похолодает до + 15 °C, но не будет дождей.

Омичей предупреждают, что в случае возникновения ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, следует оперативно информировать об этом по телефонам экстренных служб.