Первое отключение состоится уже 20 мая.

АО «Омск РТС» опубликовало график плановых отключений горячего водоснабжения на летний период 2025 года. Традиционно весенне-летний период сопровождается ремонтными работами на объектах коммунальной инфраструктуры, как правило, это две недели или 10 дней.

За это время ресурсники планируют отремонтировать трубопроводы, поменять тепловую изоляцию на надземных участках. Также запланированы гидравлические испытания теплосетей.

Узнать, когда ваш дом будет отключен от горячего водоснабжения, можно по ссылке, просто заполните адресную строку. К тому же омичей призывают обратить внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».