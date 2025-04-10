Меры введены в связи с инфекционной анемией лошадей.
В селе Андреевка Саргатского района произошла вспышка инфекционной анемии лошадей – опасного заболевания, способного привести к гибели животного всего за несколько часов. В связи с этим местными властями был объявлен карантин.
Зараженная лошадь была обнаружена на одном из частных дворов. Согласно приказу областного управления ветеринарии, с 9 апреля в населенном пункте установлен бессрочный карантин. Запрещено перемещать восприимчивых к болезни животных, корма и оборудование, находившиеся в контакте с больными животными. Карантинные меры также касаются передвижения людей: въезд посторонних лиц и транспорта запрещены, кроме тех, кто проживает в селе или работает там специалистами. В радиусе трех километров от места заражения наложен запрет на перемещение уязвимых животных, вывоз продуктов коневодства и организацию ярмарок.
Эти мероприятия направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции и минимизацию риска заражения здоровых животных.