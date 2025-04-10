Омск-Информ
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·Происшествия

Из-за ям и ухабов родители особых детей не могут подъехать к инклюзивному центру. 

В телеграм-канале «Инцидент Омск» местный житель выразил недовольство состоянием дорог вблизи дошкольного инклюзивного центра на улице Дианова. 

– Невозможно подъехать. Дорога как после бомбежки. Как люди должны подвозить особых детей к заведению? – возмущается омич.

Очевидец снабдил свой пост фотографиями, наглядно демонстрирующими плачевное состояние дорожного покрытия: асфальт сильно разрушен, повсюду глубокие выбоины и трещины. Из-за такой ситуации родителям приходится искать обходные пути, чтобы добраться до учреждения, что создает дополнительные трудности для семей с особыми детьми.

·Происшествия

Из-за ям и ухабов родители особых детей не могут подъехать к инклюзивному центру. 

В телеграм-канале «Инцидент Омск» местный житель выразил недовольство состоянием дорог вблизи дошкольного инклюзивного центра на улице Дианова. 

– Невозможно подъехать. Дорога как после бомбежки. Как люди должны подвозить особых детей к заведению? – возмущается омич.

Очевидец снабдил свой пост фотографиями, наглядно демонстрирующими плачевное состояние дорожного покрытия: асфальт сильно разрушен, повсюду глубокие выбоины и трещины. Из-за такой ситуации родителям приходится искать обходные пути, чтобы добраться до учреждения, что создает дополнительные трудности для семей с особыми детьми.