Водоканал жестко контролирует качество подготовки питьевой воды.

На Иртыше начался ледоход. Во время паводка в реку вместе с талыми водами попадают разные загрязняющие вещества. Поэтому сотрудники лабораторного центра Омского водоканала занимаются усиленным контролем за подготовкой воды на каждом этапе.

– Увеличивается температура воды в реке, а вместе с этим увеличивается и количество микроорганизмов, – объяснила начальник лабораторного центра Омского водоканала Наталья Моор. – Максимальное их количество мы фиксируем в апреле – мае. Чем выше мутность речной воды, тем больше в ней микроорганизмов. В период паводка мы увеличиваем количество бактериологических исследований питьевой воды на выходе в распределительную сеть. Дважды в сутки лаборанты отбирают пробы питьевой воды на каждой насосной станции второго подъема. Помимо этого, ежедневно ведется отбор проб в 64 точках города, проводится более полутора тысяч исследований качества питьевой воды. Такой режим позволяет в любое время года, в том числе и в период паводка, поддерживать эпидемиологическую безопасность питьевой воды.

В этот период специалисты чаще берут пробы и изменяют дозы реагентов, если нужно. Все это необходимо, чтобы омичи могли пить качественную воду. Обычно наличие аммиака и ионов аммония в воде нужно проверять раз в месяц. Во время паводка проверка происходит раз в сутки.

Результаты лабораторных исследований позволяют вовремя корректировать технологические параметры подготовки воды, а также соблюдать режим обеззараживания. Поэтому в кранах омичей находится вода, мутность которой составляет в 10 раз меньше допустимых гигиенических нормативов – 0,15 мг/литр при норме 1,5 мг/литр.