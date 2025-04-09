Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Любительницы естественного загара облюбовали сквер возле Иртышской набережной. 

В Омске неофициально стартовал пляжный сезон. Сегодня, 9 апреля, в сквере неподалеку от пляжа «Центральный-2» на Иртышской набережной были замечены четыре загорающие женщины. Видео с любительницами пляжного отдыха опубликовал телеграм-канал «Омск-путеводитель»

Сегодня температура воздуха в Омске достигала +16 °C, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение до +23...+24 °C. Так что любителей естественного загара скоро станет больше.

·Отдых и туризм

Любительницы естественного загара облюбовали сквер возле Иртышской набережной. 

В Омске неофициально стартовал пляжный сезон. Сегодня, 9 апреля, в сквере неподалеку от пляжа «Центральный-2» на Иртышской набережной были замечены четыре загорающие женщины. Видео с любительницами пляжного отдыха опубликовал телеграм-канал «Омск-путеводитель»

Сегодня температура воздуха в Омске достигала +16 °C, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение до +23...+24 °C. Так что любителей естественного загара скоро станет больше.