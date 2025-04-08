В регионе показатель продаж водки вырос до 4 литров на человека.

В России подсчитали, сколько было продано винно-водочных изделий и пива в 2024 году. В лидерах продаж водки в Сибирском Федеральном округе оказались Хакасия и Омская область. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на портал Finexpertiza.

В республике показатель вырос на 8,5%, до 4,5 литров на человека, в Омской области - на 5,8%, до 4 литров.

Показатель в неводочном сегменте в Омской области тоже на высоком уровне. Вырос 16,5%, до 2,3 литров. Пиво в регионе тоже продано больше по сравнению с предыдущим годом. Рост +22,6% до 62,2 литров.

Из регионов СФО меньше всего продано водки, вина, пива и т.д. в Туве.