Его делают неизвестные в неизвестных условиях.

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили омичей о потенциально опасных молочных продуктах от ООО «Молпак» из Тульской области. По адресу, где зарегистрировано предприятие, никакого производства нет. То есть «Молпак» является предприятием-«призраком».

Кто и в каких условиях на самом деле делает молочные продукты, неизвестно. Их продажа незаконна.

Омичей просят сообщать в Роспотребнадзор, если они встретят товары этого производителя на прилавках.