Омск-Информ
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·Общество

Его делают неизвестные в неизвестных условиях.
Сотрудники Роспотребнадзора предупредили омичей о потенциально опасных молочных продуктах от ООО «Молпак» из Тульской области. По адресу, где зарегистрировано предприятие, никакого производства нет. То есть «Молпак» является предприятием-«призраком».
Кто и в каких условиях на самом деле делает молочные продукты, неизвестно. Их продажа незаконна. 
Омичей просят сообщать в Роспотребнадзор, если они встретят товары этого производителя на прилавках.
·Общество

Его делают неизвестные в неизвестных условиях.
Сотрудники Роспотребнадзора предупредили омичей о потенциально опасных молочных продуктах от ООО «Молпак» из Тульской области. По адресу, где зарегистрировано предприятие, никакого производства нет. То есть «Молпак» является предприятием-«призраком».
Кто и в каких условиях на самом деле делает молочные продукты, неизвестно. Их продажа незаконна. 
Омичей просят сообщать в Роспотребнадзор, если они встретят товары этого производителя на прилавках.