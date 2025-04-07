Омск-Информ
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·Общество

Омская область присоединится к акции «Сад памяти».

Во второй половине апреля в Омской области начнется акция «Сад памяти», поддерживаемая национальным проектом «Экологическое благополучие».

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы, и региональное Управление лесного хозяйства готовит значительное событие: впервые за последние пять лет здесь будет создан новый геоглиф. Он будет носить название «ПОБЕДЕ – 80» и появится в Омском районе, на территории Усть-Заостровского участкового лесничества. 

Принять участие в этой инициативе смогут все заинтересованные лица. Информация о дате и месте проведения будет объявлена ближе к событию, которое предварительно запланировано на 19 апреля.

·Общество

Омская область присоединится к акции «Сад памяти».

Во второй половине апреля в Омской области начнется акция «Сад памяти», поддерживаемая национальным проектом «Экологическое благополучие».

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы, и региональное Управление лесного хозяйства готовит значительное событие: впервые за последние пять лет здесь будет создан новый геоглиф. Он будет носить название «ПОБЕДЕ – 80» и появится в Омском районе, на территории Усть-Заостровского участкового лесничества. 

Принять участие в этой инициативе смогут все заинтересованные лица. Информация о дате и месте проведения будет объявлена ближе к событию, которое предварительно запланировано на 19 апреля.