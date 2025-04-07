Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В преддверии празднования 9 Мая пройдет знаковое мероприятие.

В Омской области идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из знаковых мероприятий станет историческая акция «Диктант Победы».

Председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов провел совещание и обсудил подготовку к мероприятию. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, акция станет одним из ключевых событий празднования.

Диктант состоится 25 апреля. Его проведут на 30 тыс. площадок, которые находятся в регионах России и десятках зарубежных стран. В Омской области организуют более 340 площадок. Диктант напишут в учебных заведениях, музеях, библиотеках и на предприятиях. В задания включат вопросы о СВО.

·Общество

В преддверии празднования 9 Мая пройдет знаковое мероприятие.

В Омской области идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из знаковых мероприятий станет историческая акция «Диктант Победы».

Председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов провел совещание и обсудил подготовку к мероприятию. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, акция станет одним из ключевых событий празднования.

Диктант состоится 25 апреля. Его проведут на 30 тыс. площадок, которые находятся в регионах России и десятках зарубежных стран. В Омской области организуют более 340 площадок. Диктант напишут в учебных заведениях, музеях, библиотеках и на предприятиях. В задания включат вопросы о СВО.