Один из приоритетов партии – качественное образование детей.

В России прошло заседание по промежуточным итогам реализации народной программы «Единой России». Мероприятие провел председатель партии Дмитрий Медведев.

В числе задач «Единой России» находится модернизация объектов сферы образования. Это необходимо для создания благоприятных условий, в которых дети смогут учиться.

По словам Дмитрия Медведева, партия активно занимается работой, которая во многом определяет качество повседневной жизни людей.

– Выполнена программа строительства новых школ: с 2019 по 2024 год возведено более 1600 объектов – это очень значимый результат, – сказал председатель партии. – Еще около 5 тысяч школ отремонтировано с 2022 по 2024 год.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в 2025 году собираются обновить еще 1300 подобных зданий, а также 77 колледжей и около 150 детских садов. За шесть лет для дошкольников создали почти 250 тысяч дополнительных мест. Дмитрий Медведев поручил постоянно контролировать их общий фонд.

В числе значимых результатов – открытие 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий в сельской местности, а также запуск программы «Земский работник культуры» для уменьшения дефицита кадров в селах и деревнях.

На заседании секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поднял один из нерешенных вопросов – низкие темпы модернизации сельских отделений «Почты России». Этот вопрос взяли на контроль, его проработкой займется Минфин вместе с фракцией ЕР в Госдуме.

Кроме того, по итогам 2024 года число отремонтированных дворов и общественных пространств составило почти 8 тысяч. Жители принимали в этом активное участие. Во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства свое мнение выразили 17 млн человек.

Председатель «Единой России» отметил помощь партии бойцам на СВО. За три года им передали десятки тысяч БПЛА и около 1 тысячи систем РЭБ. В декабре прошлого года в отдельный блок народной программы выделили поддержку бойцов и их родных. В прошлом месяце Героя РФ Владимира Сайбеля назначили для его координации.

По словам Дмитрия Медведева, сейчас выполнили уже более 80 % показателей программного документа. По сравнению с 2024 годом партия добилась увеличения социальных расходов на четверть. Средства выделили на дальнейшую индексацию материнского капитала, выплату пособий по рождению и воспитанию ребенка, а также на обеспечение долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Партия предоставит президенту доклад о проведенной работе.