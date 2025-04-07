Омск-Информ
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·Образование

Дети постепенно выходят с карантина.

По состоянию на 7 апреля, закрытыми на карантин остаются 16 классов в восьми школах Омска, сообщили в городском департаменте образования. За неделю число закрытых классов сократилось почти в пять раз. Неделю назад сообщалось, что на карантине находятся 78 классов в 32 школах.

В детских садах столь кардинального улучшения ситуации пока не произошло. Неделю назад были закрыты 42 группы в 29 учреждениях дошкольного образования. Сейчас это число уменьшилось до32 групп в 26 детских садах. 

·Образование

Дети постепенно выходят с карантина.

По состоянию на 7 апреля, закрытыми на карантин остаются 16 классов в восьми школах Омска, сообщили в городском департаменте образования. За неделю число закрытых классов сократилось почти в пять раз. Неделю назад сообщалось, что на карантине находятся 78 классов в 32 школах.

В детских садах столь кардинального улучшения ситуации пока не произошло. Неделю назад были закрыты 42 группы в 29 учреждениях дошкольного образования. Сейчас это число уменьшилось до32 групп в 26 детских садах. 