Количество закрытых классов снижается в связи с потеплением.

По данным городской администрации, по состоянию на 31 марта из-за заболеваемости ОРВИ вынужденно закрылись 78 классов в 32 школах. На протяжении нескольких месяцев это число доходило до сотни. Например, на 18 марта 2025 года на карантине было 428 классов в 74 школах. А 24 марта было закрыто 325 классов в 66 школах. Полностью не работали 2 школы: № 1 и 132.

В детских садах на 31 марта закрыты 42 группы в 29 учреждениях дошкольного образования. 24 марта этот показатель был на уровне 75 групп в 51 детском саду.

Сокращение заболеваемости ОРВИ, вероятно, связано с потеплением. Кроме того, наверняка на снижении заболеваемости сказались каникулы в школах.