Цены на новостройки в России выросли в марте 2025 года.

По итогам марта 2025 года аналитики федерального портала «Мир квартир» провели мониторинг цен по 70 городам страны. Выяснилось, что в России подорожали новостройки.

– За март в 56 городах из 70 квадратный метр новостроек вырос в цене, в 11 упал, в трех остался прежним, – пишут аналитики портала.

Больше всего цены выросли в Грозном (+9,4 %), Мурманске (+9,1 %), Махачкале (+7,9 %), Магнитогорске (+6,9 %) и Оренбурге (+4,7 %). Цены снизились в Липецке (–2 %), Владикавказе (–1,5 %), Чите (–1,4 %), Ставрополе (–1,3 %) и Санкт-Петербурге (–1,2 %).

В Сибири динамика цен за квадратный метр оказалась неоднородной. Повышение зафиксировано в Кемерово (+1,7 %), Новосибирске ( +1,2 %). В Омске прирост стоимости за кв. м составил 0,4 %, так же как и в Барнауле, и Красноярске. Показатели в Томске (–1,1 %) и Иркутске (–0,1 %) указывают на снижение цен.

В среднем за март «квадрат» новостроек в России вырос на 1,4 %, до 145 075 рублей.