Иностранец уже получил разрешение на временное проживание в России.

33-летний гражданин США Полк Тимоти Редмон переехал в Омске из-за любви к произведениям Федора Достоевского. Историей американца в своем телеграм-канале поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полк заинтересовался русской культурой, будучи подростком. В тот период он познакомился с произведениями Достоевского и Чехова, которые произвели на него сильное впечатление. Американец так полюбил русскую культуру, что решил переехать в Россию. Какое-то время он жил в Москве и Санкт-Петербурге, но теперь хочет стать омичом.

– Выбрал Омск, потому что я уже был в Питере, был в Москве, я хотел увидеть другой город, а Омск играл ключевую роль в жизни Достоевского, он мой кумир, – поделился американец.

Иностранец надеется, что Омск сыграет в его жизни такую же ключевую роль, как и в жизни Достоевского.

Сообщается, что Полк Тимоти является студентом второго курса ОмГУ и учится на археолога. Он пока не стал гражданином России, но ему было выдано разрешение на временное проживание сроком на 3 года.