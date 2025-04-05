Вывозить мусор не будут на протяжении двух недель.

Администрация Черлакского городского поселения сообщает, что в этом райцентре на юге Омской области на две недели приостанавливается вывоз мусора. Услуга не будет предоставляться со 2 по 16 апреля по причине чрезмерного переувлажнения почвы и разрушения дорожного покрытия.

– На территории Черлакского городского поселения временно приостановлен вывоз твердых коммунальных отходов с площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных по адресам: ул. 40 лет Октября, 7; ул. Дорожников, 14; ул. Микрюкова, 12; ул. Микрюкова, 1, – говорится в сообщении властей.

Если тяжелые мусоровозы поедут по раскисшим дорогам, они рискуют не только завязнуть в грязи, но и нанести существенный урон покрытию, восстанавливать которое потом придется за счет бюджета.