Омск-Информ
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·Общество

Призывная кампания в Омской области идет полным ходом.

В весенний призыв 2025 года в Омской области планируется набрать 1100 человек, первая отправка новобранцев состоится уже 10 апреля, сообщают «Вести-Омск».

Как сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Омской области Алексей Верхоланцев, география службы омичей широкая: от Калининграда до Уссурийской тайги, кроме новых регионов РФ. Призыв закончится 15 июня.

Ранее «Омск-информ» сообщал об особенностях призывной кампании 2025 года, главная из них – предельный возраст новобранцев может быть 30 лет.

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·Общество

Призывная кампания в Омской области идет полным ходом.

В весенний призыв 2025 года в Омской области планируется набрать 1100 человек, первая отправка новобранцев состоится уже 10 апреля, сообщают «Вести-Омск».

Как сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Омской области Алексей Верхоланцев, география службы омичей широкая: от Калининграда до Уссурийской тайги, кроме новых регионов РФ. Призыв закончится 15 июня.

Ранее «Омск-информ» сообщал об особенностях призывной кампании 2025 года, главная из них – предельный возраст новобранцев может быть 30 лет.

1092