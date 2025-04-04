В 2024 году в регионе прошло много мероприятий, направленных на природоохранные цели.

В Омске прошло заседание коллегии регионального минприроды. Во время него рассмотрели результаты работы ведомства за прошлый год, подвели итоги реализации нацпроекта «Экология», а также обсудили планы на 2025 год.

На повестке стали вопросы охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами. По проекту «Чистый воздух» реализовали мероприятия по модернизации производственных предприятий, установке газоочистного оборудования, газификации частного сектора и покупке экологически чистого транспорта. В результате количество выбросов снизилось на более чем 42 тонны.

Также ликвидировали свалки в Центральном, Советском, Кировском и Ленинском округах Омска благодаря региональному проекту «Чистая страна». В прошлом году 17 районов получили субсидии на создание новых контейнерных площадок. В результате появились 614 мест накопления отходов и 1280 мусорных контейнеров.

Также между 9 районами распределили субсидии на ликвидацию свалок. Благодаря этому убрали 35 незаконных свалок общей площадью более 76 га.

– По проекту «Чистый воздух» в 2025–2026 годах предусмотрено дополнительное снижение выбросов более чем на 7,8 тысячи тонн, – сказала глава омского минприроды Татьяна Хавронина. – И конечно, продолжаем работать над развитием системы обращения с отходами и созданием трех современных комплексов для обработки, утилизации и захоронения отходов в Тарском, Таврическом и Омском районах.

Сейчас рассматривается вопрос, чтобы включить объекты накопленного вреда в Омске в федеральный проект «Генеральная уборка». Также обсуждаются мероприятия по расчистке части акватории Иртыша в парке «Зеленый остров» благодаря федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».