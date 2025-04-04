Омск-Информ
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·Происшествия

Нарушитель оставил в машине сотрудника ГАИ тысячу рублей.

Павлоградский районный суд Омской области вынес приговор в отношении 66-летнего омича. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).

В суде выяснилось, что в январе 2023 года гражданин пытался избежать наказания за нарушения, которые он ранее совершил. Для этого он оставил 1 тыс. рублей в машине сотрудника полиции, государственной автомобильной инспекции ОМВД России по Павлоградскому району.

Вину в совершении преступления мужчина признал.

Суд приговорил его к штрафу в размере восьми тысяч рублей.

·Происшествия

Нарушитель оставил в машине сотрудника ГАИ тысячу рублей.

Павлоградский районный суд Омской области вынес приговор в отношении 66-летнего омича. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).

В суде выяснилось, что в январе 2023 года гражданин пытался избежать наказания за нарушения, которые он ранее совершил. Для этого он оставил 1 тыс. рублей в машине сотрудника полиции, государственной автомобильной инспекции ОМВД России по Павлоградскому району.

Вину в совершении преступления мужчина признал.

Суд приговорил его к штрафу в размере восьми тысяч рублей.