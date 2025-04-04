Названы категории омичей, которые могут рассчитывать на выплаты, и адреса, по которым можно обратиться.

В Омске продолжается предоставление компенсаций за пользование лифтовыми услугами для отдельных категорий граждан. Об этом проинформировали представители Центра социальной поддержки населения.

По решению городского совета, выплаты предназначены жителям первых этажей многоквартирных домов с лифтами, относящимся к определенным социальным группам.

Право на получение компенсации имеют проживающие на первых этажах многоквартирных домов, оборудованных лифтами: малоимущие граждане;

участники и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

одинокие матери и их несовершеннолетние дети;

члены многодетных семей;

инвалиды и дети-инвалиды;

члены семьи погибшего (умершего) участника или инвалида ВОВ, ветерана или инвалида боевых действий, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

ветераны Омской области;

ветераны военной службы и ветераны труда, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от репрессий;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

сироты ВОВ.

Инвалиды первой и второй групп, а также дети с ограниченными возможностями передвижения и самообслуживания имеют право на получение компенсации вне зависимости от этажа проживания.

– В течение 1-го квартала 2025 года компенсация была предоставлена 600 гражданам, на общую сумму свыше 800 тыс. рублей. Размер компенсации определяется индивидуально и зависит от площади жилого помещения, количества проживающих в нем граждан и размера тарифа на обслуживание лифта. Так, за первые 3 месяца 2025 года размер компенсации граждан составил от 1000 до 5000 рублей, – сообщила директор ЦСПН Татьяна Воронцевич.

Для подачи заявления на компенсацию необходимо обратиться в местные отделения Центра социальной поддержки:

Кировский АО – ул. Дмитриева, 11/7, тел. 70-34-53 ;

; Ленинский АО – просп. К. Маркса, д. 62, каб. 114 (здание администрации ЛАО), тел. 43-17-11 ;

; Октябрьский АО – ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 115 (здание администрации ОАО), тел. 54-02-98 ;

; Советский АО – ул. Красный Путь, д. 107, каб. 202, (здание администрации САО), тел. 22-18-40 ;

; Центральный АО – ул. Герцена, 25, каб. 107 (здание администрации ЦАО), тел. 21-19-79.

В каждом округе действуют приемные пункты, где можно проконсультироваться и подготовить требуемую документацию.