На телеканале омских коммунистов сменилось руководство.

В КПРФ представили нового руководителя телеканала «Обком ТВ», им стал депутат Законодательного собрания области Владимир Виниченко. Решение об этом было принято, оказывается, еще 24 марта на заседании бюро Омского обкома КПРФ. Официальную информацию придерживали, потому что ждали лицензию, которая была получена, теперь «Обком ТВ» имеет право вещать 10 лет.

По словам Виниченко, сменился состав редакции.

– Постараемся работать более остро, – сказал новый руководитель канала.

Телеканал «Обком ТВ» запустился 19 августа 2013 года, проект вырос из одноименного интернет-канала при активной поддержке областного обкома КПРФ.

Свои первые шаги в составе телевизионных каналов «Обком ТВ» делал в пакете кабельного оператора «Дом.ru». В 2023 году из сетки ТВ-вещания этого провайдера он исчез, от коммунистического телеканала также отказались «Омские кабельные сети» и ТТК. В последнее время он перешел на интернет-вещание.