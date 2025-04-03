Омск-Информ
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·Политика

Информация о зарплате Алексея Суховеева опубликована на сайте мэрии.

Директор бюджетного учреждения «Управление капитального строительства», которое занимается организацией закупок для проектирования, строительства и реконструкции зданий, дорог и других объектов, Алексей Суховеев работает за 54 тыс. рублей в месяц.Соответствующая информация опубликована на портале мэрии Омска.

Зарплата Суховеева значительно ниже, чем у руководителей других учреждений, подведомственных различным департаментам городской администрации. Например, глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов в 2024 году получал 303,5 тыс. рублей, а директор ПП № 8 Марат Саликов – 295,3 тысячи.

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·Политика

Информация о зарплате Алексея Суховеева опубликована на сайте мэрии.

Директор бюджетного учреждения «Управление капитального строительства», которое занимается организацией закупок для проектирования, строительства и реконструкции зданий, дорог и других объектов, Алексей Суховеев работает за 54 тыс. рублей в месяц.Соответствующая информация опубликована на портале мэрии Омска.

Зарплата Суховеева значительно ниже, чем у руководителей других учреждений, подведомственных различным департаментам городской администрации. Например, глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов в 2024 году получал 303,5 тыс. рублей, а директор ПП № 8 Марат Саликов – 295,3 тысячи.

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