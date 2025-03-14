Зарплата руководителя УДХБ значительно превышает доходы его коллег.

Департамент городского хозяйства мэрии Омска обнародовал данные о зарплатах руководителей подведомственных учреждений за 2024 год. На общем фоне сильно выделяется директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов. Его зарплата в среднем составляла 303,5 тыс. рублей в месяц.

При этом возглавляемое Глебовым учреждение является традиционным объектом критики со стороны горожан. Зимой омичей не устраивает уборка снега и борьба с гололедом, в теплое время года – общая запущенность Омска, постоянная вырубка деревьев, плохая работа ливневой канализации, ямы на дорогах и отсутствие тротуаров на многих улицах.

Что касается зарплат руководителей других структур, подведомственных департаменту горхозяйства, то они выглядят следующим образом: