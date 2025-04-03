Мероприятия по программе проводятся с 2017 года.

Формирование комфортной городской среды является одним из ключевых направлений работы «Единой России». С 2017 года при поддержке партии в регионах страны благоустроили более 80 тысяч дворов, а также 40 тысяч общественных пространств.

Мероприятия по обновлению инфраструктуры ведутся в рамках проекта «Городская среда». Реализацию инициативы обсудили в ходе ВКС с участием секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева, Минстроя РФ и региональных отделений партии.

В ходе совещания были обозначены главные события партпроекта в 2025 году. Так, 26 апреля совместно с министерством планируется провести традиционный всероссийский субботник.

Якушев призвал коллег максимально привлечь к работе депутатский корпус, волонтеров и всех неравнодушных жителей. Он подчеркнул, что в текущем году предстоит привести в порядок не только традиционные места отдыха горожан, но и помочь с уборкой в домах, где проживают семьи ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Ключевым этапом проекта станет онлайн-голосование за территории и дизайн-проекты благоустройства. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Ежегодная процедура позволяет жителям выбрать, какие объекты и по какой концепции будут обновлять.

– Нужно приложить все усилия для широкого вовлечения граждан в голосование, – сказал Владимир Якушев. – Людям важно видеть, что финальное слово – за ними. И партия это обеспечивает. Поэтому интерес к проекту растет. За последние четыре года число вовлеченных в проект граждан выросло в 1,7 раза. Самую высокую активность в голосовании проявили жители Чеченской Республики,Республики Тыва и Башкортостана, Свердловской и Томской областей, Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проект «Единой России» лег в основу федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За пять лет работы она показала свою эффективность: почти в шести тысячах населенных пунктах благоустроили 73 тысячи территорий, где живут 120 миллионов человек.

– Самое главное, это проект, в котором участвовало не только государство, но и жители в рамках софинансирования, – сказал замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик. – Дополнительное финансирование при реализации региональных программ формирования современной городской среды составило почти 193 миллиарда рублей.

Чиновник добавил, что благоустройство охватывает города разного масштаба.