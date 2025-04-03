Несмотря на рост доходов, убытки компании продолжают увеличиваться.

«Территориальная генерирующая компания 11», занимающаяся производством тепла и электричества на трех омских ТЭЦ, за прошлый год заработала 194,6 млн рублей чистой прибыли. Этот результат в 17 раз хуже, чем в 2022 году, когда прибыль составила 3,4 млрд рублей. Данные о финансовых итогах «ТГК-11» опубликованы на официальном ресурсе бухгалтерской отчетности.

По информации РБК Омск, доход компании за 2024 год составил 26,6 млрд рублей, что незначительно превышает показатель предыдущего года – 25,8 млрд рублей. Продажа электроэнергии принесла «ТГК-11» 9,7 млрд рублей, услуги теплоснабжения – 12 миллиардов, а продажа энергомощностей – 3,8 млрд рублей.

В 2023 году «ТГК-11», получившая 25,8 млрд рублей выручки и 3,4 миллиарда прибыли, стала второй по доходам компанией в Омской области, уступив лишь «Транснефти – Западной Сибири».

«Омск РТС», дочерняя компания «ТГК-11», завершила 2024 год с чистым убытком в 342,8 млн рублей. Это на 2,3 % меньше, чем в 2023 году, когда убыток составлял 350,7 млн рублей. Тем временем выручка компании за минувший год выросла на 9,7 % и составила 13,3 млрд рублей по сравнению с 12,2 млрд рублей в 2023 году.