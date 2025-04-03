Обновят «Вихрь» и «Карнавал».

Парк имени 30-летия ВЛКСМ объявил тендер на покупку запчастей для обновления аттракционов «Вихрь» и «Карнавал». Подробности размещены на портале государственных закупок.

Согласно документации, парк собирается приобрести один комплект запчастей для аттракциона «Карнавал» и два комплекта для «Вихря». Поставщику нужно доставить запчасти в течение 90 дней после заключения договора. Стартовая стоимость контракта составляет 4,3 млн рублей. Напомним, что «Карнавал» был выпущен в 1991 году, а «Вихрь» – в 1987-м.

Для аттракциона «Карнавал» нужны сиденья в морском стиле, сделанные из стеклопластика, которые заменят старые. Для «Вихря» тоже требуются элементы из стеклопластика с узором в виде барельефа.

Кроме того, при производстве новых элементов должны использоваться качественные композитные материалы. Детали из стеклопластика будут покрыты автомобильной эмалью и лаком, а металлические элементы покроют грунт-эмалью.