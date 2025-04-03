Клиенты компании смогут узнать, какие номера зарегистрировали без их ведома.

Клиенты МегаФона теперь могут проверить все действующие номера, зарегистрированные на их персональные данные на портале «Госуслуги». В случае если номер давно не используется, не нужен или по каким-то причинам был зарегистрирован без ведома владельца, абонент может заблокировать оказание услуг связи прямо на «Госуслугах».

Ранее клиенту необходимо было обратиться к каждому из операторов связи, чтобы увидеть все сим-карты, оформленные на его паспортные данные. Теперь проверить номера можно в одном месте – на портале «Госуслуги».

– Внедрение изменений потребовало большой подготовительной работы со стороны МегаФона, – сказал директор департамента по развитию компании «МегаФон» Игорь Глебов. – Во-первых, необходимо было провести комплексную интеграцию наших ресурсов с государственными информационными системами, перестроить внутренние процессы и процессы взаимодействия с нашими клиентами. Во-вторых, мы заблаговременно начали процесс информирования своих клиентов обо всех нововведениях и необходимости актуализации их данных. Оба направления были запущены еще в прошлом году, что позволило нам обеспечить бесшовный переход к работе по новым правилам и, что еще важнее, предоставить нашим клиентам повышенный уровень защиты и клиентского сервиса.

Информация о числе сим-карт, зарегистрированных на пользователя услуг мобильных операторов, необходима для контроля за общим количеством договоров по оказанию услуг связи. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством в этом году в России вводится лимит 20 мобильных номеров для гражданина РФ.

Со вчерашнего дня операторы перед заключением договоров обязаны проверять количество сим-карт, которые находятся у абонента. Если оператор видит, что абонент имеет более 20 сим-карт (вне зависимости от того, у какого оператора они были оформлены), новый договор с клиентом заключать не будут.

МегаФон заблаговременно реализовал проверку количества сим-карт в режиме онлайн. Так, еще 27 марта во всех салонах оператора такую процедуру запустили для граждан России.

Если абонент МегаФона видит среди своих номеров на «Госуслугах» сим-карты, которые он не использует, либо они зарегистрированы на персональные данные без его ведома, он может воспользоваться функцией «Заблокировать номер». После этого на его номер придет СМС с уведомлением о начале процесса блокировки услуг связи. Аналогичную информацию продублируют в личном кабинете клиента компании.

Если блокировка произошла по ошибке, клиенту МегаФона нужно обратиться в салон связи или контактный центр и пройти идентификацию. Затем можно будет снять блокировку.

В ситуации, когда номер длительное время использовался клиентом, не являющимся его официальным владельцем, и ему пришло уведомление о блокировке, необходимо пройти полную процедуру идентификации, предоставив необходимые документы в салон МегаФона, и после этого переоформить номера на себя.

Процедура проверки номеров через портал «Госуслуги» позволит абонентам мобильных операторов иметь полную информацию о закрепленных за ними сим-картах и отказаться от ненужных номеров, если лимит будет превышен. Все это нужно сделать до 1 ноября 2025 года.

Аналогичную норму для иностранных граждан ввели 1 января 2025 года, однако для этой категории абонентов лимит сим-карт составил 10 единиц. От номеров сверх установленного количества нужно отказаться до 1 июля.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама