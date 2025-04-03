Омск-Информ
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·Общество

Клиенты компании смогут узнать, какие номера зарегистрировали без их ведома.

Клиенты МегаФона теперь могут проверить все действующие номера, зарегистрированные на их персональные данные на портале «Госуслуги». В случае если номер давно не используется, не нужен или по каким-то причинам был зарегистрирован без ведома владельца, абонент может заблокировать оказание услуг связи прямо на «Госуслугах».

Ранее клиенту необходимо было обратиться к каждому из операторов связи, чтобы увидеть все сим-карты, оформленные на его паспортные данные. Теперь проверить номера можно в одном месте – на портале «Госуслуги».

– Внедрение изменений потребовало большой подготовительной работы со стороны МегаФона, – сказал директор департамента по развитию компании «МегаФон» Игорь Глебов. – Во-первых, необходимо было провести комплексную интеграцию наших ресурсов с государственными информационными системами, перестроить внутренние процессы и процессы взаимодействия с нашими клиентами. Во-вторых, мы заблаговременно начали процесс информирования своих клиентов обо всех нововведениях и необходимости актуализации их данных. Оба направления были запущены еще в прошлом году, что позволило нам обеспечить бесшовный переход к работе по новым правилам и, что еще важнее, предоставить нашим клиентам повышенный уровень защиты и клиентского сервиса.

Информация о числе сим-карт, зарегистрированных на пользователя услуг мобильных операторов, необходима для контроля за общим количеством договоров по оказанию услуг связи. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством в этом году в России вводится лимит 20 мобильных номеров для гражданина РФ.

Со вчерашнего дня операторы перед заключением договоров обязаны проверять количество сим-карт, которые находятся у абонента. Если оператор видит, что абонент имеет более 20 сим-карт (вне зависимости от того, у какого оператора они были оформлены), новый договор с клиентом заключать не будут.

МегаФон заблаговременно реализовал проверку количества сим-карт в режиме онлайн. Так, еще 27 марта во всех салонах оператора такую процедуру запустили для граждан России.

Если абонент МегаФона видит среди своих номеров на «Госуслугах» сим-карты, которые он не использует, либо они зарегистрированы на персональные данные без его ведома, он может воспользоваться функцией «Заблокировать номер». После этого на его номер придет СМС с уведомлением о начале процесса блокировки услуг связи. Аналогичную информацию продублируют в личном кабинете клиента компании.

Если блокировка произошла по ошибке, клиенту МегаФона нужно обратиться в салон связи или контактный центр и пройти идентификацию. Затем можно будет снять блокировку.

В ситуации, когда номер длительное время использовался клиентом, не являющимся его официальным владельцем, и ему пришло уведомление о блокировке, необходимо пройти полную процедуру идентификации, предоставив необходимые документы в салон МегаФона, и после этого переоформить номера на себя.

Процедура проверки номеров через портал «Госуслуги» позволит абонентам мобильных операторов иметь полную информацию о закрепленных за ними сим-картах и отказаться от ненужных номеров, если лимит будет превышен. Все это нужно сделать до 1 ноября 2025 года.

Аналогичную норму для иностранных граждан ввели 1 января 2025 года, однако для этой категории абонентов лимит сим-карт составил 10 единиц. От номеров сверх установленного количества нужно отказаться до 1 июля.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама

·Общество

Клиенты компании смогут узнать, какие номера зарегистрировали без их ведома.

Клиенты МегаФона теперь могут проверить все действующие номера, зарегистрированные на их персональные данные на портале «Госуслуги». В случае если номер давно не используется, не нужен или по каким-то причинам был зарегистрирован без ведома владельца, абонент может заблокировать оказание услуг связи прямо на «Госуслугах».

Ранее клиенту необходимо было обратиться к каждому из операторов связи, чтобы увидеть все сим-карты, оформленные на его паспортные данные. Теперь проверить номера можно в одном месте – на портале «Госуслуги».

– Внедрение изменений потребовало большой подготовительной работы со стороны МегаФона, – сказал директор департамента по развитию компании «МегаФон» Игорь Глебов. – Во-первых, необходимо было провести комплексную интеграцию наших ресурсов с государственными информационными системами, перестроить внутренние процессы и процессы взаимодействия с нашими клиентами. Во-вторых, мы заблаговременно начали процесс информирования своих клиентов обо всех нововведениях и необходимости актуализации их данных. Оба направления были запущены еще в прошлом году, что позволило нам обеспечить бесшовный переход к работе по новым правилам и, что еще важнее, предоставить нашим клиентам повышенный уровень защиты и клиентского сервиса.

Информация о числе сим-карт, зарегистрированных на пользователя услуг мобильных операторов, необходима для контроля за общим количеством договоров по оказанию услуг связи. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством в этом году в России вводится лимит 20 мобильных номеров для гражданина РФ.

Со вчерашнего дня операторы перед заключением договоров обязаны проверять количество сим-карт, которые находятся у абонента. Если оператор видит, что абонент имеет более 20 сим-карт (вне зависимости от того, у какого оператора они были оформлены), новый договор с клиентом заключать не будут.

МегаФон заблаговременно реализовал проверку количества сим-карт в режиме онлайн. Так, еще 27 марта во всех салонах оператора такую процедуру запустили для граждан России.

Если абонент МегаФона видит среди своих номеров на «Госуслугах» сим-карты, которые он не использует, либо они зарегистрированы на персональные данные без его ведома, он может воспользоваться функцией «Заблокировать номер». После этого на его номер придет СМС с уведомлением о начале процесса блокировки услуг связи. Аналогичную информацию продублируют в личном кабинете клиента компании.

Если блокировка произошла по ошибке, клиенту МегаФона нужно обратиться в салон связи или контактный центр и пройти идентификацию. Затем можно будет снять блокировку.

В ситуации, когда номер длительное время использовался клиентом, не являющимся его официальным владельцем, и ему пришло уведомление о блокировке, необходимо пройти полную процедуру идентификации, предоставив необходимые документы в салон МегаФона, и после этого переоформить номера на себя.

Процедура проверки номеров через портал «Госуслуги» позволит абонентам мобильных операторов иметь полную информацию о закрепленных за ними сим-картах и отказаться от ненужных номеров, если лимит будет превышен. Все это нужно сделать до 1 ноября 2025 года.

Аналогичную норму для иностранных граждан ввели 1 января 2025 года, однако для этой категории абонентов лимит сим-карт составил 10 единиц. От номеров сверх установленного количества нужно отказаться до 1 июля.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама