Для подбора нового цветового решения власти советовались с одним из авторов композиции, Сергеем Голованцевым.

Мэр Сергей Шелест в своем телеграмм-канале рассказал об утверждении нового цвета, в который перекрасят скульптуры на Бульваре Победы в Омске. Судя по всему, мемориалу собираются вернуть естественный облик.

– Для скульптур на мемориале «Слава героям» выбрано колористическое решение. Все они будут покрыты специальным составом, который придаст фигурам благородный, рельефный облик, – пояснил Шелест.

Глава города добавил, что вопрос с подбором цвета решался с одним из создателей композиции, Сергеем Голованцевым.

Несколько дней назад изваяния покрыли черной глянцевой краской, но омичи остались недовольны таким оформлением. В скульптурной среде, впрочем, сочли такое решение допустимым. В мэрии сначала объяснили такой цветовой перфоманс авторским замыслом, а потом заявили, что это не окончательный вариант. Мэр города пообещал, что подрядчик, ООО «Меркурий»,приведет памятник в порядок к 30 апреля.