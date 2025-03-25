Скульптор, пожелавший остаться анонимным, объяснил, что такое решение при обновлении сооружений допускается.

Омские власти решили привести в порядок мемориал «Слава героям» на бульваре Победы, напротив цирка. Скульптуру, представляющую пятиугольный обелиск с пятью скульптурами бойцов, установили в 1985 году. На фасаде композиции размещена табличка с поименным перечислением омичей-героев. Авторами монумента являются художник Юрий Зайченко, архитектор Виктор Шевченко, скульпторы Сергей Голованцев и Леонид Семенов. Ранее сообщалось, что 33 сооружения, посвященные Великой Отечественной войне, отреставрируют в Омске до конца апреля. Основные работы – это покраска, восстановление целостности плитки, надписей и общее благоустройство прилегающей территории. На это из бюджета выделили около 14 млн рублей. В городской администрации приступили к реализации задуманного. И вчера скульптуры героев начали красить черной краской. Омичи в соцсетях начали активно возмущаться выбором цвета и самим фактом покраски бронзовых скульптур. В мэрии пояснили, что на самом деле фигуры выполнены не из бронзы, а из черного металла. Скульптуры покрасили, чтобы предотвратить коррозию.

– Сами скульптуры не бронзовые, они сделаны из черного металла. Краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом (это важно, ведь мемориал имеет статус объекта культурного наследия) и имеет отличные эксплуатационные характеристики, – сообщили в администрации.

Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте и узнал, что «авторской» черной краской уже покрыт весь монумент. Ремонт монумента выполняет подрядчик ООО «Меркурий». Как рассказали в мэрии, перед покраской металл очистили от ржавчины и остатков старой краски. Более того, скульптурную группу и раньше красили в черный. Сам мэр Сергей Шелест, комментируя ситуацию, отметил, что это не окончательный облик изваяний.

– Хочу сказать, что вид, который сегодня имеют медные изваяния, не окончательный, работы продолжаются, и к сроку сдачи – 30 апреля – скульптуры приобретут знакомый облик, – подчеркнул Шелест. Как уточнил редакции скульптор, который пожелал остаться анонимным, бронзовые скульптуры и впрямь нельзя красить. Но указанный монумент выполнен из чугуна, потому такое решение вполне уместно.

– Бронзовые скульптуры нельзя красить. У них есть свое покрытие, называется «патина», по сути, это окисление. И когда появляется зелень, которая похожа на ржавчину у обычного металла, только зеленого цвета, нужны узконаправленные реставраторы. В Омске нет таких специалистов, и поэтому у нас просто памятники красят краской, – заявил эксперт «Омск-информу». – Лично я отношусь к этому с пониманием. Город у нас не самый богатый, поэтому выкручиваются как могут. Однако если это не бронза, значит чугун. Чугун точно надо красить, когда он перестает красиво выглядеть или перед какой-нибудь юбилейной датой.

В пользу этой версии говорят открытые интернет-источники, которые свидетельствуют, что, в отличие от бронзы, латуни или нержавеющей стали, у черного металла нет естественной защитной оксидной пленки, замедляющей коррозию. Дождь, снег, туман и перепады температур также способствуют образованию ржавчины. Поэтому черный металл нужно постоянно очищать и красить (покрывать специальным грунтом, воском или лаком). Да и прежние снимки монумента с героями подтверждают, что их реально красили в черные тона.