Омск-Информ
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·Общество

Они набрали больше баллов, чем областной центр.
Минстрой России опубликовал Индекс качества городской среды, учитывая уровень благоустройства, безопасности, доступность инфраструктуры, эффективность муниципального управления и др.
Омск впервые преодолел планку в 181 балл и вошел в число городов с благоприятной городской средой. Однако Тару (191 балл), Тюкалинск (188 баллов), Называевск (186 баллов) и Исилькуль (184 балла) Минстрой признал комфортнее Омска.
·Общество

Они набрали больше баллов, чем областной центр.
Минстрой России опубликовал Индекс качества городской среды, учитывая уровень благоустройства, безопасности, доступность инфраструктуры, эффективность муниципального управления и др.
Омск впервые преодолел планку в 181 балл и вошел в число городов с благоприятной городской средой. Однако Тару (191 балл), Тюкалинск (188 баллов), Называевск (186 баллов) и Исилькуль (184 балла) Минстрой признал комфортнее Омска.