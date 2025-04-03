Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предполагаемое хранилище сможет обслуживать до 7000 торговых объектов. 

Проект создания складского центра обсуждался вчера, 2 апреля, на инвестиционном комитете под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Сообщается, что площадь склада будет равна 25 тысячам кв. метров. Также территория будет содержать различные вспомогательные здания и сооружения. Планируемый оборот грузопотока составит 70–90 автомобилей грузоподъемностью 20 тонн в день. 

На заседании отмечено, что строительство такого объекта способствует созданию новых предприятий торговли на территории Омска и области, организации новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений. 

Инициатор проекта готов инвестировать в строительство 3,5 млрд рублей. 

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·Экономика/Бизнес

Предполагаемое хранилище сможет обслуживать до 7000 торговых объектов. 

Проект создания складского центра обсуждался вчера, 2 апреля, на инвестиционном комитете под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Сообщается, что площадь склада будет равна 25 тысячам кв. метров. Также территория будет содержать различные вспомогательные здания и сооружения. Планируемый оборот грузопотока составит 70–90 автомобилей грузоподъемностью 20 тонн в день. 

На заседании отмечено, что строительство такого объекта способствует созданию новых предприятий торговли на территории Омска и области, организации новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений. 

Инициатор проекта готов инвестировать в строительство 3,5 млрд рублей. 

5165