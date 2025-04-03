Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Беспорядок остался после ремонтных работ.

В сообществе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте» вчера, 2 апреля, появилось сообщение о том, что на улице Индустриальной уже почти месяц лежат пакеты с мусором. 

– С 8 марта лежит мусор на Индустриальной улице возле ост. «СПТУ-21». Перематывали теплосети, при перетяжке труб из-под теплотрассы выколупали многолетний мусор, и он благополучно валяется вокруг. Вопрос: кто и когда это будет убирать? – говорится в посте.

В мэрии Омска обещали вывезти мусор с помощью управляющей компании через неделю.

– Информация передана в ресурсоснабжающую организацию для восстановления благоустройства, – уточнили в городской администрации. 

Ситуацию обещают исправить до 9 апреля. 

·Общество

Беспорядок остался после ремонтных работ.

В сообществе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте» вчера, 2 апреля, появилось сообщение о том, что на улице Индустриальной уже почти месяц лежат пакеты с мусором. 

– С 8 марта лежит мусор на Индустриальной улице возле ост. «СПТУ-21». Перематывали теплосети, при перетяжке труб из-под теплотрассы выколупали многолетний мусор, и он благополучно валяется вокруг. Вопрос: кто и когда это будет убирать? – говорится в посте.

В мэрии Омска обещали вывезти мусор с помощью управляющей компании через неделю.

– Информация передана в ресурсоснабжающую организацию для восстановления благоустройства, – уточнили в городской администрации. 

Ситуацию обещают исправить до 9 апреля. 