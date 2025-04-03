Цены на трендовые вещи: топы от 390 рублей, платья от 990 рублей, легкие брюки от 790 рублей.

Солнце светит все ярче, температура повышается, а душа просит новых образов. Долой теплые вещи, пора переодеваться в платья, легкие брюки и футболки. А там не успеете оглянуться, как придет время носить шорты и топы. В магазине OUTLETIUM (улица Масленникова, 10) уже появилась весенне-летняя коллекция от бренда FULLAMODA. Трендовую одежду продают по выгодным ценам, так что не нужно даже ждать зарплаты – отправляйтесь на шопинг в ближайшие выходные.

OUTLETIUM всегда радует покупателей большим выбором комплектов для мужчин и женщин. Трендовые вещи доступны всем, потому что магазин держит минимально возможные цены. Здесь можно подобрать полный образ от 3200 рублей и выглядеть стильно. Идеальный вариант для тех, кто следит за модой и умеет считать деньги.

В новой коллекции турецкого бренда FULLAMODA вы найдете одежду на каждый день для работы или учебы, прогулок и встреч с друзьями. Тут преобладает минималистичный крой и мало принтов. Использованы базовые цвета: белый, черный, голубой, бежевый. Звучит как беспроигрышное решение, которое подойдет многим.

* Женские рубашки от 1290 рублей.

Фаворит весенних образов – розовый. Настраивает на романтичный лад и поднимает настроение. Особенно интересно он смотрится при свободном силуэте. Если опасаетесь барби-вайба, комбинируйте розовый со спортивным стилем и лаконичными кэжуал-вещами. Для мужчин есть приятные рубашки лососевого оттенка.

Платья от 990 рублей, рубашка мужская от 2690 рублей, джинсы от 1990 рублей.

Самая летняя вещь – топ. Пока не пришла жара, его можно носить с рубашками. Кроп-топы держат позиции уже не первый год, так что такую покупку стоит включить в свой виш-лист. Первый претендент на роль любимчика этим летом. Смелые красотки могут примерить в качестве топа платки с яркими принтами. Также девушкам советуют обратить внимание на короткие кардиганы в духе 90-х.

Кроп-топ из новой коллекции – 390 рублей, брюки – 1690 рублей.

Актуальны комбинезоны. В коллекции FULLAMODA можно подобрать длинные и короткие модели. Все зависит от того, насколько вы готовы открывать ноги. Но если вы не боитесь мини, то комбинезон с шортами будет намного удобнее юбки и позволит сохранять активность.

Женские комбинезоны от 1890 рублей.

Те, кто предпочитают носить брюки даже летом, не останутся без покупок. Трендовые карго с большими карманами и струящиеся палаццо, в которых не жарко в любую погоду. Облегченные джинсы пригодятся для летних кэжуал-образов.

Легкие платья и сарафаны подчеркивают женственность, поэтому редкий гардероб обходится без них. Летящие макси с объемными рукавами созданы для кокетливых образов. В нем так и хочется отправиться на свидание или мечтать о дальних странах, отдыхе на курорте и прогулках за городом. Вечером можно накинуть жакет или джинсовку. А может, вам по душе лаконичное платье с воротником поло?

Женские платья или комбинезоны можно подобрать в любом цвете под настроение.

Для сильной половины человечества в OUTLETIUM тоже много новинок. Джинсы, джоггеры и шорты можно дополнить футболками и рубашками. Оригинальные модели поло на молнии нравятся и студентам, и офисным сотрудникам, которым даже летом нужно соблюдать видимость дресс-кода.

Мужская футболка поло от 1490 рублей, шорты мужские от 2290 рублей, брюки мужские от 2290 рублей.

Весеннее преображение проще, чем кажется, если провести его вместе с OUTLETIUM. В одном месте можно купить одежду для всей семьи. Последние тренды, тысячи вариантов и приятные цены – секрет удачного шопинга раскрыт. Приходите за покупками в OUTLETIUM, чтобы встретить новый сезон стильно.

OUTLETIUM, улица Масленникова, 10.

outletium.ru,

vk.com/outletium.

Предложения действительны на момент публикации.

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