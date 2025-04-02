Сооружение должно было ограждать животных и посетителей от несанкционированного проникновения.
В Большереченском зоопарке Омской области рассказали, как появился забор, который учреждение теперь заставляют снести. Как сообщает «СуперОмск», забор поставили согласно одному закону, но сооружение противоречит другому. В зверинце решили обезопасить территорию от несанкционированного проникновения.
– Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 176 от 11.02.2017 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и для исключения несанкционированного проникновения территория зоопарка была ограждена забором. Что касается суда: решение будет исполнено после вступления в законную силу, в установленные сроки, – сообщили в Большереченском зоопарке.
Напомним, межрайонная природоохранная прокуратура потребовала снести забор по периметру двух лесных участков на реке Большой. Большереченский районный суд это требование удовлетворил.