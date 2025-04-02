Ливневая канализация не выполняет свою функцию.

Жители Омского сельского поселения Омского района Омской области жалуются в соцсетях на неработающую ливневую канализацию, по причине которой их подвалы наполнились талой водой.

– Все банки, все продукты, что мы покупали в прошлом году, потому что нас затапливало, все банки стоят в воде. А вы ничего не делаете, никаких ливневок вы не чистите. Куда мне это теперь девать? Куда? – рассуждает автор видео в паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте». - Уточняли, в соседних домах такая же ситуация.

Как рассказали местные жители, функцию отведения воды должна выполнять местная ливневая канализация, которую уже много лет никто не чистил. В администрации Омского района отреагировали на просьбу о помощи.

– По правилам благоустройства, обязанность по очистке канав для пропуска ливневых и талых вод лежит на владельцах прилегающих участков. Им необходимо прочищать ливневки, закладывать пропускные трубы и обеспечивать эффективный отвод воды, – уточнили в администрации.

Получается перекладывание ответственности: местные жители обвиняют администрацию поселения в недобросовестном исполнении своих обязанностей. А власти района пеняют на владельцев участков. Вопрос никак не решается: погреба тем временем остаются затопленными.