Учащиеся нескольких школ побывали на заводе с экскурсией.

На площадке Омского завода транспортного машиностроения (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) побывали участники туристического маршрута «Машиностроение: от идеи до реальности». Его предложил создать вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко по проекту «Промышленно-образовательный туризм».

18 марта в ОмГТУ прошло открытие маршрута. Планируется, что шесть команд школьников 9–10-х классов будут ходить на экскурсии на крупные омские предприятия, чтобы узнать о профессиональных возможностях отрасли.

Учащиеся школ № 15, 95 и 143 начали знакомство с машиностроением на Омсктрансмаше. Школьники побывали в музее предприятия, где им рассказали об истории завода и основных вехах отечественного танкостроения. В этом году отмечается его 105-летие.

Гости узнали, что переломным моментом в истории Омсктрансмаша стала Великая Отечественная война. Под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!» более 15 тысяч заводчан работали в тылу. Результатом их труда стали почти 7 тысяч легендарных танков Т-34, которые по праву считаются лучшими для своего времени.

Затем ребята отправились в заводской Центр обучения и развития персонала, где для них приготовили несколько заданий. Первое из них – викторина на знание истории предприятия.

Затем школьники примерили на себя роль инженеров-конструкторов и попытались определить, как за последние годы изменилась выпускаемая заводом техника и что нового в ней появилось. В качестве практического задания каждой команде предложили собрать танк Т-80БВМ, пока только в виде пазла.

По итогам посещения Омсктрансмаша каждой команде вручили сертификаты участников проекта «Промышленно-образовательный туризм» с указанием заработанных баллов, которые учтут при подведении итогов.

– На заводе востребованы рабочие и инженерные профессии, – сказала начальник профориентационного бюро завода Надежда Пономаренко. – У нас можно работать токарем, фрезеровщиком, поваром, швеей или инженером-конструктором. Каждый может найти для себя профессию. А в случае, если вдруг выбранный профессиональный вектор не оправдает ожидания, здесь же у нас в центре обучения можно пройти переподготовку и получить новую профессию. Широкие возможности для получения образования открывает и целевое обучение, как в высших учебных заведениях, так и в колледжах.

Классный руководитель инженерного класса школы № 95 Ольга Набаева считает, что посещение знаковых омских предприятий меняет у подрастающего поколения представление о профессиональных перспективах в регионе. Молодые люди начинают видеть, что можно построить успешную карьеру и не уезжать из родного города.

– Ребята в моем классе углубленно изучают физику, математику и информатику, – объяснила учитель. – Такое комплексное знакомство с предприятиями и учебными заведениями очень хорошо помогает старшеклассникам сориентироваться в выборе будущей профессии. Во время экскурсий ребята смотрят, где можно работать и какие перспективы есть. Омсктрансмаш – уникальное предприятие, можно сказать, градообразующий завод. Несмотря на то что появился больше века назад, он остается востребованным до сих пор. Увидеть один из главных танковых конвейеров страны – это очень мощно. Здесь можно работать и получать достойную зарплату. И для этого необязательно уезжать в столицу.

Туристический маршрут завершится там же, где стартовал, – в ОмГТУ. Команда, которая наберет больше всего баллов по итогам посещения предприятий, станет победителем и получит подарки от вуза и партнеров.

– Это уже третий маршрут, который ОмГТУ разрабатывает совместно с промышленными предприятиями, – сказала проректор по образовательной деятельности ОмГТУ Наталья Прокудина. – Он позволит школьникам получить первоначальное представление о машиностроительной отрасли региона, увидеть все ее многообразие, а также изучить изнутри, как функционирует производство.

По ее словам, проект должен не только укрепить связи между образовательными учреждениями и промышленностью, но также создать возможности для трудоустройства студентов и выпускников.